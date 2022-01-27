Reuters: Медведев включил «внутреннего Джоковича» и выиграл эпическую битву

Крупнейшее издание Reuters опубликовало материал, посвящённый волевой победе второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
Статья вышла под названием: «Медведев включил «внутреннего Джоковича» и обыграл Оже-Альяссима в эпической битве из пяти сетов». Журналист Мартин Херман анализирует матч россиянина и канадца, добавляя, что камбэк Медведева похож на стиль игры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«25-летний россиянин был прижат к стенке на протяжении большей части захватывающего поединка, когда его оппонент показывал потрясающий теннис. Но Медведев отказался сдаваться и отыграл отставание в две партии, сделав это лишь во второй раз в своей карьере. Это было то проявление стойкости, ставшей фирменным знаком отсутствующего в Австралии девятикратного чемпиона Новака Джоковича», — говорится в статье.
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