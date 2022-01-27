Тренер Надаля: после четвертьфинала с Шаповаловым Рафа потерял 4 килограмма

Карлос Мойя, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, рассказал о состоянии подопечного после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В четвертьфинале Надаль в пяти сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

«После матча Надаль потерял четыре килограмма. Обезвоживание было огромным. У нас были большие опасения по ходу матча, потому что Рафа был выброшен из игры тепловым ударом в конце второго сета. Он был никакой. Для меня чудо, что он выиграл.

Сейчас всё идёт намного лучше, чем две недели назад. Но мы не прогнозировали таких результатов, строя даже самые оптимистичные сценарии. По правде, два месяца назад мы не знали, сможет ли он вообще вернуться в тур. Предположу, что к полуфиналу Рафа будет готов на 100%, дополнительный день отдыха – то, что нужно», — приводит слова Мойи Eurosport.de.