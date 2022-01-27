Кайя Канепи: не знаю, сколько я еще буду играть в теннис

Вторая ракетка Эстонии, 36-летняя Кайя Канепи, впервые в карьере дошедшая до четвертьфинала Australian Open, ответила на вопрос о том, как долго она планирует оставаться в большом спорте.



«Такие турниры — это, безусловно, мотивирующий фактор. Я хорошо играла и одержала здесь несколько хороших побед, что обычно важно для уверенности в своих силах. Поскольку прежде я ни разу не доходила до четвертьфинала в Австралии, то я могу быть довольна этим. Не знаю, играла ли я в лучший теннис в своей жизни или нет, но чувствовала я себя хорошо.



Прежде я уже думала о том, продолжать ли мне играть, и если да, то как долго, но поскольку мне нравится тренироваться и путешествовать, то я продолжала играть. Хорошие победы, безусловно, мотивируют. У меня сейчас нет конкретных планов, как долго я буду продолжать играть или когда закончу. Я пока не заявлялась ни на один турнир, потому что в Австралии мне нужно было защищать много очков, и я не знала, какое место [в мировом рейтинге] я займу после Australian Open. В ближайшее время я посмотрю, где можно будет сыграть. Было бы разумно выступить где-нибудь до Парижа», — приводит слова Канепи портал ERR.ee.



Напомним, в четвертьфинале Australian Open Кайя Канепи в трёх сетах уступила Иге Свёнтек из Польше — 6:4, 6:7 (2:7), 3:6.

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