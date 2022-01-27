Данилина и Хаддад-Майя вышли в финал Australian Open в парном разряде

Представительница Казахстана Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они обыграли пару из Японии Суко Аояма/Эна Шибахара со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Данилина и её партнерша выполнили два эйса, допустили четере двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.
Японки были посеяны на турнире под вторым номером.
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В финале Данилина и Хаддад-Майя встретятся с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия).
Напомним, Мертенс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде – в 2021 году она выступала в паре с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.
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