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Данилина и Хаддад-Майя вышли в финал Australian Open в парном разряде

Данилина и Хаддад-Майя вышли в финал Australian Open в парном разряде
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Представительница Казахстана Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они обыграли пару из Японии Суко Аояма/Эна Шибахара со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Данилина и её партнерша выполнили два эйса, допустили четере двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

Японки были посеяны на турнире под вторым номером.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
27 января 2022, четверг. 03:15 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
А. Данилина Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара

В финале Данилина и Хаддад-Майя встретятся с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия).

Напомним, Мертенс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде – в 2021 году она выступала в паре с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.

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