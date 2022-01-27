Кудерметова и Мертенс не прошли в финал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс не сумели пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинальном матче они уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.
Встреча прошла 27 января в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой чешских спортсменок со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Кудерметова и Мертенс один раз сумели подать навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трех. Их соперницы сделали пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов.
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В финале турнира соперницами Крейчиковой и Синяковой станут Представительница Казахстана Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.
Чешский дуэт посеян на турнире в Мельбурне под первым номером.
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