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Кудерметова и Мертенс не прошли в финал Australian Open в парном разряде

Кудерметова и Мертенс не прошли в финал Australian Open в парном разряде
Вероника Кудерметова
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс не сумели пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинальном матче они уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

Встреча прошла 27 января в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой чешских спортсменок со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Кудерметова и Мертенс один раз сумели подать навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трех. Их соперницы сделали пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
27 января 2022, четверг. 05:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

В финале турнира соперницами Крейчиковой и Синяковой станут Представительница Казахстана Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Чешский дуэт посеян на турнире в Мельбурне под первым номером.

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