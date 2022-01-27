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Тренер Надаля: мы не говорим о 21-м «Большом шлеме», но мечтаем о нём

Тренер Надаля: мы не говорим о 21-м «Большом шлеме», но мечтаем о нём
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Тренер теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о том, что всё окружение испанца мечтает о том, чтобы он выиграл Australian Open, завоевав свой 21-й титул «Большого шлема» в карьере.

«Мы не говорим об этом, но, очевидно, мы мечтаем об этом и, надеюсь, будем говорить об этом в воскресенье. Как вы знаете, за последние несколько недель у нас было много тем для разговоров, но о 21-м титуле мы не говорим. Да, мы знаем, что это есть, есть и давление, но мы не придаём этому слишком большого значения.

Рафа много раз говорил, что его счастье не зависит от этого. Так что, если это случится, мы поговорим об этом в воскресенье, а пока мы сосредоточены на этой неделе, на восстановлении и на пятничном матче», — приводит слова тренера Надаля Tennis World со ссылкой на Sportskeeda.

В полуфинале Australian Open соперником Рафаэля Надаля станет итальянец Маттео Берреттини. Матч пройдёт в пятницу.

Сейчас у Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера одинаковое количество побед на турнирах «Большого шлема» — по 20.

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