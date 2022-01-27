Стало известно, во сколько начнутся матчи Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на AO

Стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии – 2022 на 27 января.



В дневной сессии пройдёт полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся итальянец Маттео Берреттини и испанец Рафаэль Надаль. Эта игра ориентировочно начнётся в 6:30 по московскому времени (в 14:30 по местному).



Второй полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас, организаторы турнира поставили в вечерний слот. Ориентировочно он начнётся в 11:30 по московскому времени (в 19:30 по местному).



Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович, который в финале 2021 года обыграл Даниила Медведева.



Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.