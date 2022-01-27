Стало известно, во сколько начнутся матчи Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на AO

Стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии – 2022 на 27 января.
В дневной сессии пройдёт полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся итальянец Маттео Берреттини и испанец Рафаэль Надаль. Эта игра ориентировочно начнётся в 6:30 по московскому времени (в 14:30 по местному).
Второй полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас, организаторы турнира поставили в вечерний слот. Ориентировочно он начнётся в 11:30 по московскому времени (в 19:30 по местному).
Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович, который в финале 2021 года обыграл Даниила Медведева.
Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.
- 27 января 2022
-
08:41
-
08:18
-
08:00
-
07:37
-
07:30
-
06:43
-
05:37
-
04:26
-
01:10
-
00:57
-
00:43
-
00:10
- 26 января 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:16
-
21:11
-
21:01
-
20:51
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10