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Стало известно, во сколько начнутся матчи Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на AO

Стало известно, во сколько начнутся матчи Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на AO
Даниил Медведев
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Стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии – 2022 на 27 января.

В дневной сессии пройдёт полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся итальянец Маттео Берреттини и испанец Рафаэль Надаль. Эта игра ориентировочно начнётся в 6:30 по московскому времени (в 14:30 по местному).

Второй полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас, организаторы турнира поставили в вечерний слот. Ориентировочно он начнётся в 11:30 по московскому времени (в 19:30 по местному).

Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович, который в финале 2021 года обыграл Даниила Медведева.

Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.

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