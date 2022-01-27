16-летний россиянин Дёмин разгромно проиграл в четвертьфинале юниорского Australian Open

Российский теннисист Ярослав Дёмин не сумел пробиться в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он потерпел разгромное поражение в поединке с представителем Чехии Якубом Менсиком, посеянным под четвёртым номером, со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.



16-летний россиянин 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его 16-летнего соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков. Ярослав активно выиграл 3 очка и сделал 14 невынужденных ошибок. У Якуба 21 виннер и 13 неточностей.



За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года среди юниоров Менсик поспорит с Килианом Фельдбаушем (11) из Швейцарии. Лидером посева является американец Бруно Кузухара.