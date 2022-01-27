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Australian Open — 2022, полуфинал: когда начнётся полуфинал Даниила Медведева, когда играет Рафаэль Надаль

Расписание и примерное время начала матча Даниила Медведева и других игр Australian Open
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Завтра, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится 12-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.

Australian Open. Микст. Финал
4:00 мск. Джейми Форлис (Австралия) / Джэйсон Каблер (Австралия, WC) — Кристина Младенович (Франция) / Иван Додиг (Хорватия, 5).

Мужчины. Полуфинал
6:30. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 7).
11:30. Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Нынешний розыгрыш турнира завершится 30 января.

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