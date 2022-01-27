Маттео Берреттини — о полуфинале Australian Open: знаю, что могу победить Надаля

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится завтра, 28 января.
«Я видел много матчей Надаля на этом и других турнирах, я болел за него. Сыграть с ним на арене Рода Лэйвера — это то, о чём я мечтал с детства. Но теперь я хочу выиграть этот матч. Знаю, что могу победить его. Я уже в третий раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Это означает, что таков мой уровень. Я хочу двигаться дальше», — приводит слова Берреттини The West Australian.
Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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