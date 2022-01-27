Ник Кирьос — судье: когда уже начнёшь контролировать зрителей, приятель?

Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил недовольство поведением зрителей во время полуфинального матча Australian Open в парном разряде. Ему не понравилось, что болельщики стали шуметь, когда он выполнял подачу. Кирьос обратился к судье на вышке.
«Когда ты уже будешь контролировать зрителей, приятель? Сколько раз это было перед подачей? Ты позволяешь им кричать перед тем, как я подбрасываю мяч? Сколько раз так будет продолжаться? Они делают это снова, снова и снова. Они четыре раза это сделали, а ты ничего не сказал», — цитирует Кирьоса Nine.
После слов Ника судья попросил зрителей не шуметь во время исполнения подачи. Кирьос в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом обыграл испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса, посеянных под третьим номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В финале Ник и Танаси сыграют с соотечественниками Мэттью Эбденом и Максом Пёрселлом.
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