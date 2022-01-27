Экс 4-я ракетка мира назвал фаворита в полуфинале Надаль — Берреттини на Australian Open

Бывший американский теннисист Брэд Гилберт, высшим достижением которого является четвёртое место в рейтинге ATP, назвал фаворита в первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии, сообщает пресс-служба ATP. В первом полуфинале турнира сыграют 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини. Матч Надаль — Берреттини состоится завтра, 28 января.

По словам Гилберта, Надаль является «фаворитом с небольшим перевесом».

Второй полуфинал Australian Open, в котором сыграют вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, также состоится завтра, 28 января.