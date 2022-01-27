Рафаэль Надаль рассказал о настрое на полуфинал Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится завтра, 28 января.
«Маттео один из лучших теннисистов мира. Мне нужно будет выложиться на 100% и сыграть на самом высоком уровне, чтобы бороться и попытаться выйти в финал.
Конечно, в последние полгода у меня возникали сомнения, смогу ли я продолжать выступать на таком уровне. Но я отлично себя чувствую сейчас. Я уже дошёл до полуфинала Australian Open, у меня есть шансы на победу, это прекрасно», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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