«Это просто нереально!» Барти эмоционально прокомментировала выход в финал Australian Open

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти прокомментировала выход в финал Australian Open. В полуфинале турнира «Большого шлема» она разгромила американку Мэдисон Кис со счётом 6:1, 6:3.
«Это просто нереально. Правда, это невероятно. Я люблю этот турнир, мне нравится играть в Австралии. Будучи австралийкой, понимаю, что нам сильно повезло быть страной с турниром «Большого шлема». Мы играем у себя дома, рада, что могу показывать здесь свой лучший теннис. Я добивалась успехов и раньше, а теперь у меня есть шанс сразиться за титул. Это невероятно», — сказала Барти после матча.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с победительницей поединка Даниэль Коллинз (США, 27) — Ига Свёнтек (Польша, 7). Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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