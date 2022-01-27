Матс Виландер: не вижу в Звереве тех качеств, которые были у Федерера, Надаля и Джоковича

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился мнением о немецком теннисисте Александре Звереве. Он не сумел преодолеть 1/8 финала Australian Open, уступив канадцу Денису Шаповалову.



По мнению Виландера, Зверев уступает ведущим теннисистам мира и не соответствует уровню Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



«Я по-прежнему не вижу в Звереве тех качеств, которые были заметны в своё время в Федерере, Надале и Джоковиче. Саша не может так доминировать, как они. Я думаю, что эта проблема лежит в психологической плоскости. Мы это видели в матче с Денисом Шаповаловым.



Представители «Большой тройки» так высоко подняли планку, что нужно быть терпеливыми по отношению к молодым игрокам. Но я по-прежнему считаю, что Зверев выиграет турнир «Большого шлема» в этом году. Надеюсь, что у него был просто плохой день», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

Новость по теме Ольховский: игра Зверева разочаровала. В матче с Шаповаловым он выступил слабо