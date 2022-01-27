Эшли Барти стала первой с 1980 года австралийкой, дошедшей до финала Australian Open
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Первая ракетка мира Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в финал, уверенно обыграв представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:1, 6:3. Барти стала первой с 1980 года австралийкой, которой удалось дойти до финала домашнего мэйджора. 42 года назад это удалось Уэнди Тёрнбулл, которая проиграла Гане Мандликовой из Чехословакии со счётом 0:6, 5:7.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с американкой Даниэль Коллинз, получившей 27-й номер посева. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
Новость по темеДаниэль Коллинз вышла в финал Australian Open
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