Динара Сафина разместила фото с братом Маратом, которому сегодня исполнилось 42

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Динара Сафина поздравила с днём рождения брата Марата, которому сегодня, 27 января, исполняется 42 года.

«С днём рождения, братик! Пусть эта прекрасная улыбка всегда будет на твоём лице», — написала Динара.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Сафиной.

Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы.

Динара Сафина — победительница US Open — 2007 в парном разряде, финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр, победительница 21 турнира WTA (из них 12 — в одиночном разряде), двукратная обладательница Кубка Федерации.