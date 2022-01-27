Динара Сафина разместила фото с братом Маратом, которому сегодня исполнилось 42

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Динара Сафина поздравила с днём рождения брата Марата, которому сегодня, 27 января, исполняется 42 года.
«С днём рождения, братик! Пусть эта прекрасная улыбка всегда будет на твоём лице», — написала Динара.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Сафиной.
Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы.
Динара Сафина — победительница US Open — 2007 в парном разряде, финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр, победительница 21 турнира WTA (из них 12 — в одиночном разряде), двукратная обладательница Кубка Федерации.
- 27 января 2022
-
16:24
-
16:08
-
15:49
-
15:30
-
15:19
-
14:42
-
14:30
-
14:07
-
13:45
-
13:10
-
12:48
-
11:16
-
11:07
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
09:19
-
08:41
-
08:18
-
08:00
-
07:37
-
07:30
-
06:43
-
05:37
-
04:26
-
01:10
-
00:57
-
00:43
-
00:10
- 26 января 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:16
-
21:11
-
21:01
-
20:51