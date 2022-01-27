Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Представители МОК встретятся с Пэн Шуай во время Олимпийских игр в Пекине

Представители МОК встретятся с Пэн Шуай во время Олимпийских игр в Пекине
Комментарии

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) проведут встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай, сообщает AFP со ссылкой на сотрудника организации. Он сообщил, что у МОК есть договорённость о встрече с Шуай во время Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине (Китай).

Ранее Шуай общалась с главой МОК Томасом Бахом. Они пообщались по видеосвязи в ноябре 2021 года.

Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.

Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премь

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022