Представители МОК встретятся с Пэн Шуай во время Олимпийских игр в Пекине

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) проведут встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай, сообщает AFP со ссылкой на сотрудника организации. Он сообщил, что у МОК есть договорённость о встрече с Шуай во время Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине (Китай).
Ранее Шуай общалась с главой МОК Томасом Бахом. Они пообщались по видеосвязи в ноябре 2021 года.
Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.
Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премь
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