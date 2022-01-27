«Я не выхожу на корт устраивать цирк». Кирьос объяснил своё вызывающее поведение на АО

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему ведёт себя эпатажно во время матчей Открытого чемпионата Австралии — 2022.

«Я думаю, что на данный момент теннис — это вид спорта, о котором никогда так много не говорили раньше. Нам нужно больше внимания, нам нужно больше зрителей. Моя цель — привлечь к просмотру тенниса новых болельщиков, которые, возможно, ещё не следят за теннисом.

Если они посмотрят матч, и там будут Танаси и я, играющие в весёлый теннис в парном матче, даже несмотря на то, что они ничего не знают о теннисе, они, вероятно, посмотрят теннис вновь. Вот о чём я. Я думаю, что так спорт выживет.

Что касается Майкла Винуса, я не собираюсь уничтожать его прямо сейчас на этой пресс-конференции. Но Себальос и Гранольерс — игроки-одиночники. У них была отличная карьера. Я уважаю их гораздо больше, чем уважаю Майкла Винуса.

Сегодня всё было в меру: качество тенниса было потрясающим, и на стадионе царила атмосфера праздника. Фанаты её поддерживали. Себальос сделал с нами селфи перед выходом. Вот как нужно поддерживать атмосферу, а не проигрывать матч и обижаться из-за этого. Это бред.

Я не выхожу на корт в клоунском костюме устраивать цирковое представление. Я выигрывал большие титулы и играл привычно. Теперь же я могу привлечь другую аудиторию», — приводит слова Кирьоса Sky Sports.