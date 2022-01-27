«Джоковича за подобное сняли с матча». Бычкова — о Кирьосе, попавшем мячом в ребёнка

Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась об австралийской паре, финалистах Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде Нике Кирьосе и Танаси Коккинакисе.
«Тут уже все сказал парник Майкл Винус: «Кирьос — полный козёл, но он нравится публике». Это правда, двойные стандарты присутствуют во всем. Чувак попал мячом в ребёнка, потом подарил тому ракетку, и всё нормально. Джоковича за подобное сняли с матча. Понятное дело, что Ника в Австралии любят, он там герой. Здесь можно только посочувствовать их соперникам по финалу, причём тоже австралийцам. Опять же про двойные стандарты — за их соперников вряд ли кто-то будет болеть, хоть они местные, все лавры достанутся Кирьосу и Коккинакису.
Это пара одного турнира. Где за них ещё так будут болеть? С таким поведением на корте в Париже и Лондоне их заокают и заулюлюкают, американцам просто будет по барабану. А дома как себя ни веди, тебя всё равно будут поддерживать. Тем более они заводят публику и играют вместе с ней. Оба талантливые ребята, действуют сейчас на расслабоне, кайфуют от происходящего. Пусть хотя бы в паре завоюют «Шлем». В принципе, они его заслужили ещё с юниоров», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».
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