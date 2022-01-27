«Твиттер» Открытого чемпионата Барселоны поздравил Сафина с днём рождения на русском языке

Официальный твиттер-аккаунт Открытого чемпионата Барселоны по теннису поздравил российского теннисиста Марата Сафина с 42-летием. При этом часть текста была написана на русском языке.
Отметим, что Сафин становился победителем турнира в 2000-м году. Тогда в финале он обыграл испанца Хуана-Карлоса Ферреро в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте Открытого чемпионата Барселоны.
«Поздравляем с днём рождения нашего чемпиона 2000 года и бывшую первую ракетку мира Марата Сафина», — написал аккаунт в переводе с английского языка.
Фраза на русском языке гласила: «Желаю всего самого лучшего».
Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы.
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