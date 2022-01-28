Джон Макинрой поделился мнением об игре Даниила Медведева

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, что думает об игре второго номера рейтинга ATP, россиянина Даниила Медведева.

«Вам должно понравиться то, как он играет. Потому что это, как по мне, один из способов, как можно помочь детям, которые только начинают, заложить фундамент — так, чтобы они не наносили ущерба себе. А потом уже можно начинать прибавлять. Именно это он и делает.

Помню, как где-то четыре года назад он играл с Джоковичем, причём играл в его стиле. Я подумал: какого чёрта, что он делает, его же уничтожат. Но он как-то залез в голову Джоковичу, и тот проявил уважение за это. Он был готов дойти до точки полного истощения. Оба теннисиста выглядели измученными», — приводит слова Макинроя Eurosport.