Россиянка Диана Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с американкой Клерви Нгунуэ обыграла представительниц Канады Кайлу Кросс и Викторию Мбоко со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.
Россиянка и американка, посеянные под первым номером, ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.
Ранее Шнайдер (2) не смогла пробиться в полуфинал юниорского Australian Open в одиночном разряде. В четвертьфинале Диана проиграла бельгийке Софии Костулас, получившей восьмой номер посева, со счётом 3:6, 7:5, 4:6.
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