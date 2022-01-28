Россиянка Диана Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с американкой Клерви Нгунуэ обыграла представительниц Канады Кайлу Кросс и Викторию Мбоко со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Россиянка и американка, посеянные под первым номером, ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

Ранее Шнайдер (2) не смогла пробиться в полуфинал юниорского Australian Open в одиночном разряде. В четвертьфинале Диана проиграла бельгийке Софии Костулас, получившей восьмой номер посева, со счётом 3:6, 7:5, 4:6.