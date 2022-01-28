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На финальные матчи Australian Open увеличат посещаемость

На финальные матчи Australian Open увеличат посещаемость
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Ограничения на количество зрителей на финальные матчи Australian Open смягчены. Теперь на «Род Лэйвер Арена» разрешат заполнить до 80% от трибун, сообщает 3AW.

В финале женского турнира сыграют американка Даниэль Коллинз и австралийка Эшли Барти. Затем состоится финал турнира в парном разряде среди мужчин. Австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис встретятся с соотечественниками Мэттом Эбденом и Максом Пёрселлом. Отметим, что ранее именно Пёрселл попросил организаторов дать добро на допуск большего количества зрителей.

Состав финала мужского турнира пока не определён. Путёвки в финал оспариваются в парах Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) и Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). Финалисты мужского турнира определятся сегодня, 28 января.

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