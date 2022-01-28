Джон Макинрой оценил шансы Федерера набрать прежнюю форму после травмы

7-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой поделился мнением о ситуации, в которой оказался швейцарский теннисист Роджер Федерер. 20-кратный победитель турнира «Большого шлема» в последние годы перенёс несколько операций. Из-за этого 40-летний теннисист был вынужден пропустить Australian Open. Тем не менее Федерер намеревается вернуться на корт.
«Безусловно, на любом турнире, в котором не участвует Федерер, нам его не хватает. Это высококлассный теннисист, который играет в самый красивый теннис. Будучи поклонником тенниса, я бы хотел видеть Федерера на корте.
Но нужно понимать, что ему уже 40 лет. Он перенёс множество операций на колене. Будет просто невероятно, если он сумеет приблизиться к уровню, на котором раньше был.
Но у меня были такие же мысли пять лет назад, когда я тренировал Милоша Раонича. Тогда он тоже травмировался после полуфинала Уимблдона и не играл полгода. Но затем он взял и выиграл Australian Open», — цитирует Макинроя Tennis365 со ссылкой на эфир на Eurosport.
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