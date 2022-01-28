Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Берреттини в полуфинале Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Надаль победил соперника со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

«Мне кажется, я очень здорово начал матч. Это были лучшие первые два сета за долгое время у меня. Но я знал, что Маттео — хороший игрок, и в какой-то момент он начал рисковать и добился своего.

Как добиться своего? Только страдать и терпеть. Я очень рад попасть в финал.

Маттео каждый год играет всё лучше, был в финале Уимблдона, в полуфинале здесь. Каждый год он играет всё лучше и лучше. И когда-нибудь добьётся своей цели.

После теплового удара в четвертьфинале на следующий день я чувствовал себя намного лучше, даже не ожидал. Провёл на корте 15 минут. А на следующий день уже тренировался час. Мне очень повезло, что был дополнительный день отдыха.

Все знают, что я больше люблю играть на открытых кортах. Но тут потрясающий стадион, потрясающие болельщики. И я наслаждался игрой. Вы знаете, полтора месяца назад я не знал вообще, выйду ли я когда-нибудь на корт. Поэтому неважно было, под крышей я играю или без крыши. Я просто рад находиться тут», — сказал Надаль на корте.