Надаль рассказал об ожиданиях от финала AO, где он сыграет с Медведевым или Циципасом

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Сегодня, 28 января, Надаль, победив итальянца Маттео Берреттини, вышел в финал Australian Open. Второй полуфинал также состоится сегодня. В нём сыграют вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и четвёртый номер мирового рейтинга, грек Стефанос Циципас.

«Я не смотрю на все эти рекорды. Мне важно, что борюсь по-прежнему за титул на Australian Open. Я был счастлив победить здесь в 2009 году. И, если выиграю здесь в 2022-м, будет потрясающе», — сказал Надаль на корте.

Матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас начнётся не ранее 10:30 мск.