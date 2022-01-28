Анна Дмитриева: Джокович для меня на третьем месте после Федерера и Надаля

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о Роджере Федерере, Рафаэле Надале и Новаке Джоковиче, у каждого из которых по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

«По количеству выигранных турниров «Большого шлема» я бы не стала судить о том, кто сильнее: Федерер, Надаль или Джокович. Самый яркий игрок с точки зрения импровизации – это, безусловно, Федерер. Самый мой любимый теннисист с точки зрения отчаяния, умения сражаться и умения себя превосходить – это Надаль. В этом он лучший. Он мне очень близок по человеческим качествам, по духу.

А Джокович для меня на третьем месте. Я его не раскусила, хотя он хороший игрок», — приводит слова Дмитриевой «РИА Новости Спорт».