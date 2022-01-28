Джон Макинрой: все говорили о Джоковиче, но забыли про Надаля!

7-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой поделился мнением о выходе испанца Рафаэля Надаля в финал Australian Open. Испанский теннисист в полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Теперь Надаля отделяет всего одна победа от рекорда по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он может стать 21-кратным чемпионом ТБШ, что ещё никому не удавалось.



«Я пока ещё не знаю, что это значит. Этот парень невероятен! Казалось, что Джокович установит новый рекорд по количеству ТБШ, все говорили о Новаке, но забыли про Надаля! Говорили раньше о Федерере, но забыли о Надале, который является величайшим спортсменом. Сколько у него там финалов ТБШ? 29? Это невероятно! Я не знаю, чего в итоге добьётся Джокович, но давайте похвалим Надаля», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

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