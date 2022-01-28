Статистика личных встреч Медведева и Циципаса

В эти минуты проходит второй полуфинал мужского турнира Australian Open. Встречаются россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. Циципас одержал победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2019 (7:6 (7:5), 6:4) и в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021 (6:3, 7:6 (7:3), 7:5). Все остальные матчи, включая прошлогодний полуфинал Australian Open (6:4, 6:2, 7:5), остались за Даниилом. А впервые они сыграли в стартовом раунде «Мастерса» в Майами в 2018 году, где россиянин победил со счётом 2:6, 6:4, 6:2.
Победитель этого матча встретится в финале Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее экс первая ракетка мира уверенно переиграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
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