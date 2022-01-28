Даниил Медведев разозлился и обратился к судье по поводу коучинга Циципаса в полуфинале AO
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев разозлился и обратился к судье в ходе полуфинального матча Australian Open, в котором его соперником является четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас. Медведева вывело из себя, что отец Циципаса активно подсказывает сыну в ходе матча — это запрещено правилами.
«В следующий раз это должно быть названо нарушением кодекса. Если вы этого не сделаете, вы… Как бы это сказать… Котёнок», — сказал Медведев, обращаясь к судье на вышке.
На момент публикации новости Медведев и Циципас играют третий сет. В первой партии сильнее оказался Медведев (7:6 (7:5)), во второй — Циципас (6:4). Победитель противостояния сыграет в финале с Рафаэлем Надалем.
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