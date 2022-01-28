Стефанос Циципас получил предупреждение за коучинг в матче с Даниилом Медведевым на AO
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас получил предупреждение за коучинг в полуфинальном матче со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате Австралии. Циципас получил предупреждение в начале четвёртого сета.
Отец Циципаса активно подсказывал сыну в ходе матча — это запрещено правилами. По этой причине Стефаносу вынесли предупреждение.
На момент публикации новости Медведев и Циципас играют четвёртый сет. В первой партии сильнее оказался россиянин (7:6 (7:5)), во второй — грек (6:4), третью вновь выиграл Даниил (6:4). Победитель противостояния сыграет в финале с 20-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем, который в полуфинале победил итальянца Маттео Берреттини.
Комментарии
- 28 января 2022
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:18
-
14:18
-
14:10
-
13:29
-
13:22
-
12:32
-
11:51
-
11:42
-
11:26
Партнерский контент