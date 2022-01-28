Стефанос Циципас получил предупреждение за коучинг в матче с Даниилом Медведевым на AO

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас получил предупреждение за коучинг в полуфинальном матче со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате Австралии. Циципас получил предупреждение в начале четвёртого сета.

Отец Циципаса активно подсказывал сыну в ходе матча — это запрещено правилами. По этой причине Стефаносу вынесли предупреждение.

На момент публикации новости Медведев и Циципас играют четвёртый сет. В первой партии сильнее оказался россиянин (7:6 (7:5)), во второй — грек (6:4), третью вновь выиграл Даниил (6:4). Победитель противостояния сыграет в финале с 20-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем, который в полуфинале победил итальянца Маттео Берреттини.