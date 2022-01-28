Борис Беккер: Надаль более расслаблен, чем Джокович

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал выход испанца Рафаэля Надаля в финал Australian Open. Теперь Надаля от рекордной 21-й победы на турнирах «Большого шлема» отделяет всего один матч. В полуфинале Рафаэль обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
«Что за легенда нашего спорта! Два месяца назад было непонятно, сможет ли он вообще играть после операции на ноге. Затем он приезжает в Австралию и играет в свой лучший теннис.
Я не думаю, что Надаль думал о 21-й победе на турнирах «Большого шлема» до полуфинала. Он более расслаблен, чем Новак Джокович. Теперь Рафа будет думать о рекорде, это давление. Но мы говорим о суперзвезде, он сможет справиться с ним», — цитирует Беккера Eurosport.
В финале Australian Open Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
- 28 января 2022
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