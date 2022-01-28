Даниил Медведев прокомментировал злость на коучинг Циципаса в полуфинале Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою злость в адрес грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Циципас получил предупреждение за коучинг со стороны своего отца. Победу в матче одержал Медведев, в финале он сыграет с Рафаэлем Надалем.

«Если честно, я не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Я часто проигрывал матчи, когда они были, потому что терял концентрацию. И после того как я это сделал, сказал себе: «Это неправильно, это большая ошибка».

Я вновь поймал концентрацию на старте третьего сета, хорошо отподавал при счёте 15:40, и эти подачи вернули меня в матчи. Ко мне вернулся фокус. И я счастлив, что всё это сработало», — сказал Медведев на корте.