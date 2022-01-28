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Кафельников назвал фаворита финала Australian Open между Медведевым и Надалем

Кафельников назвал фаворита финала Australian Open между Медведевым и Надалем
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников рассказал, кто, по его мнению, будет фаворитом финала Australian Open — россиянин Даниил Медведев или испанец Рафаэль Надаль. Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса, а Надаль — итальянца Маттео Берреттини.

«К сожалению, не удалось посмотреть матч — только прилетел. Но знаю результат. Первые два сета было тяжело, а затем нормально.

Медведев — молодец. Хороший результат. Я много раз говорил, что именно он был фаворитом полуфинала с Циципасом. Да и в финале с Надалем Даня тоже фаворит», — рассказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Финал состоится в воскресенье, 30 января.

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