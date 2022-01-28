Чакветадзе: не было сомнений в победе Медведева. На важный отрезок Циципаса не хватило

Двукратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России Анна Чакветадзе прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Вторая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.



«Матч был нервным: сложный первый сет, в конце по счёту было понятно, что Даня сломил сопротивление соперника. Но было волнительно. Не было сомнений в победе Медведева. Было понимание, что после операции Циципас не сможет на столь высоком уровне играть долго. На самый важный отрезок Стефаноса не хватило, это было вполне очевидно.



Что касается финала с Надалем, есть возможность выиграть титул с учётом того, как Рафа выступает на турнире. Но нужно быть более собранным и хладнокровным, как было в финале с Джоковичем. Сейчас шансы равные, по игре Даня вполне может брать титул, на первый план выйдет психология», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.