Даниил Медведев рассказал об ошибках в полуфинале Australian Open с Циципасом
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев признал, что у него были ошибки в полуфинальном матче Australian Open, в котором его соперником был грек Стефанос Циципас. Медведев одержал победу в четырёх сетах, в финале он сыграет с Рафаэлем Надалем.
«Когда я в прошлый раз покинул корт после матча с Феликсом, спросил тренера: «И что делать? Я полностью выжат». Сидел в раздевалке и даже не мог пошевелиться. Ну что ж, мы провели восстановительные процедуры, и на следующий день я проснулся, открыл глаза и подумал: «Неплохо. Кое-что болит, но не так, как могло быть».
Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов. Я смогу быстрее восстановиться к финалу», — сказал Медведев на корте.
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