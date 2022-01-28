Даниил Медведев рассказал об ошибках в полуфинале Australian Open с Циципасом

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев признал, что у него были ошибки в полуфинальном матче Australian Open, в котором его соперником был грек Стефанос Циципас. Медведев одержал победу в четырёх сетах, в финале он сыграет с Рафаэлем Надалем.

«Когда я в прошлый раз покинул корт после матча с Феликсом, спросил тренера: «И что делать? Я полностью выжат». Сидел в раздевалке и даже не мог пошевелиться. Ну что ж, мы провели восстановительные процедуры, и на следующий день я проснулся, открыл глаза и подумал: «Неплохо. Кое-что болит, но не так, как могло быть».

Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов. Я смогу быстрее восстановиться к финалу», — сказал Медведев на корте.