Тарпищев отреагировал на победу Медведева в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Australian Open. Вторая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
«По первому сету не было сомнений, что Даня выиграет. Вопрос был лишь в том — избежит ли ляпов. Такое случилось во втором сете. Но Медведев играл лучше: лучше принимал подачу, стабильнее играл на задней линии. Это был его матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 28 января 2022
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:18
-
14:18
-
14:10
-
13:29
-
13:22
-
12:32
-
11:51
-
11:42
-
11:26
-
11:09
-
10:09
-
10:03