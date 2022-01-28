Тарпищев отреагировал на победу Медведева в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Australian Open. Вторая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.



«По первому сету не было сомнений, что Даня выиграет. Вопрос был лишь в том — избежит ли ляпов. Такое случилось во втором сете. Но Медведев играл лучше: лучше принимал подачу, стабильнее играл на задней линии. Это был его матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.



Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.