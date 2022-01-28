Шамиль Тарпищев рассказал, что надо сделать Медведеву, чтобы обыграть Надаля в финале AO

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву добиться победы в финальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль. Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса, а Надаль — итальянца Маттео Берреттини.
По словам Тарпищева, Медведев с Надалем должен играть так, как в начале и в конце матча с Циципасом.
«Если Медведев будет играть с Надалем, как начало и концовку с Циципасом, то преимущество будет на стороне Дани.
Рафа, конечно, молодец. Он себя вытягивает в сложных ситуациях. Надо ему отдать должное. Он вернулся так, как мало кто может», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 января 2022
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