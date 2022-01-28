Медведев назвал переломный момент в матче 1/2 финала Australian Open с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче 1/2 финала Australian Open. Вторая ракетка мира Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.



«Иногда теннисные матчи получаются такими равными, что всё решается в нюансах. Где-то я мог сделать брейк, где-то он в начале третьего сета упустил такую возможность. А со счёта 5:4 в третьем сете я нашёл такую игру, стал лучше читать его подачу и возвращать каждый мяч. Прошло несколько важных и классных обводок, а потом такое ощущение, что он потерял силы и у него не было энергии играть, а я, наоборот, прибавил. Если бы матч продолжался дальше, то я бы чувствовал себе ещё свежее, чем в начале», — сказал Медведев на корте.