«Состязание снаряда и брони». Собкин о полуфинальном матче АО между Медведевым и Циципасом

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. В финале турнира Медведев, победивший Циципаса в четырёх сетах, сыграет с Рафаэлем Надалем.
«Если честно, поначалу матч казался абсолютно равным, оба теннисиста хорошо играли. Но уже в третьем сете проглядывала более солидная игра Дани. В четвёртом же сете всё стало ясно, было видно, что Медведев переиграл. Это было состязание снаряда и брони. В данном случае броня Дани оказалась более эффективной и мощной, чем снаряд Циципаса. Медведев победил за счёт более надёжной игры. Нельзя сказать, что он играл пассивно, Даня атаковал, когда это было возможно.
Что касается спора с судьёй, Даня сам оценил в послематчевом интервью: сказал, что это было нехорошо, часто проигрывал такие матчи. Чаще такое вредит, чем помогает. После матча с Оже-Альяссимом я сказал, что Даня физически восстановится без всяких вопросов.
Финал с Надалем будет с совершенно непредсказуемым результатом. Видно, что Рафа в начале матча играет лучше, чем впоследствии. Финал есть финал, не берусь предсказывать», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 января 2022
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