Даниил Медведев в финале с Рафаэлем Надалем может установить рекорд Открытой эры

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Благодаря этому результату уроженец Москвы стал вторым в Открытой эре игроком, которому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» сразу после завоевания дебютного титула на предыдущем мэйджоре (US Open — 2021).
Первым таким теннисистом стал британец Энди Маррей. Он выиграл US Open 2012 года и дошёл до финала на Australian Open — 2013.
В финале Даниил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В случае победы россиянин установит рекорд, став первым в Открытой эре теннисистом, которому вслед за дебютным титулом на мэйджоре удастся выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.
- 28 января 2022
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