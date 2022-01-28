Даниил Медведев в финале с Рафаэлем Надалем может установить рекорд Открытой эры

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Благодаря этому результату уроженец Москвы стал вторым в Открытой эре игроком, которому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» сразу после завоевания дебютного титула на предыдущем мэйджоре (US Open — 2021).

Первым таким теннисистом стал британец Энди Маррей. Он выиграл US Open 2012 года и дошёл до финала на Australian Open — 2013.

В финале Даниил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В случае победы россиянин установит рекорд, став первым в Открытой эре теннисистом, которому вслед за дебютным титулом на мэйджоре удастся выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.