Евгения Медведева отреагировала на выход Даниила Медведева в финал Australian Open
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на победу второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев в четырёх сетах победил четвёртую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Счёт матча — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена.
«Мощь! Удачи в финале Australian Open», — написала Евгения Медведева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии соперником Медведева станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Матч Медведев — Надаль состоится в воскресенье, 30 января.
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