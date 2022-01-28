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Евгения Медведева отреагировала на выход Даниила Медведева в финал Australian Open

Евгения Медведева отреагировала на выход Даниила Медведева в финал Australian Open
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на победу второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев в четырёх сетах победил четвёртую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Счёт матча — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена.

«Мощь! Удачи в финале Australian Open», — написала Евгения Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» евгении медведевой

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии соперником Медведева станет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Матч Медведев — Надаль состоится в воскресенье, 30 января.

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