«Я уже давно стал жертвой». Стефанос Циципас — о предупреждении за коучинг

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал получение предупреждения за коучинг по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым. Отец Циципаса активно подсказывал сыну в ходе матча — это запрещено правилами. По этой причине Стефаносу вынесли предупреждение.

«Они уже долго преследуют меня. Кажется, раньше я уже получал несколько предупреждений. Судьи всегда обращают внимание на бокс, в котором сидит моя командой, но никогда не следят за боксом моего соперника. Я уже давно являюсь жертвой», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Даниил Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале уроженец Москвы сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Турнир завершится 30 января.