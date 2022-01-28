«Я уже давно стал жертвой». Стефанос Циципас — о предупреждении за коучинг
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал получение предупреждения за коучинг по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым. Отец Циципаса активно подсказывал сыну в ходе матча — это запрещено правилами. По этой причине Стефаносу вынесли предупреждение.
«Они уже долго преследуют меня. Кажется, раньше я уже получал несколько предупреждений. Судьи всегда обращают внимание на бокс, в котором сидит моя командой, но никогда не следят за боксом моего соперника. Я уже давно являюсь жертвой», — сказал Циципас на пресс-конференции.
Даниил Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале уроженец Москвы сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Турнир завершится 30 января.
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