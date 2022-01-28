Даниил Медведев после матча с Циципасом извинился перед судьёй за оскорбление
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Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьёй на вышке после полуфинального матча Australian Open, в котором его соперником был греческий теннисист Стефанос Циципас. Напомним, в ходе матча Медведев, недовольный коучингом Циципаса со стороны отца, обрушился на судью: «Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!»
После матча Медведев, пожимая руку судье, произнёс: «I'm sorry» (англ. «прошу прощения»). Даниил одержал победу и в финале Australian Open сыграет с Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января.
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