Чесноков: с Надалем Медведеву надо играть под заднюю и попадать линии. Шансов будет больше

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Я видел Надаля ещё тинейджером. Если взять сегодняшний теннис, он играет очень солидно. Пятый сет против Шаповалова, первые два сета и четвёртый против Берретини. Это будет очень хороший финал. После депортации Джоковича это тот финал, который должен был быть. Станет украшением. Оба игрока будут свежими.

Даня не повторит финал, который был год назад в Австралии, где он сыграл слабо. Медведев стал матёрым волком, всё должно быть хорошо. Если он будет играть так потрясающе, как в четвёртом сете сегодня, то у него будет больше шансов победить Надаля. Надо пробивать стабильно под заднюю и попадать линии», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

