Циципас: Медведев — не самый зрелый человек

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением об эмоциональном поведении россиянина Даниила Медведева во время матча 1/2 финала Australian Open. После второго сета, завершившегося победой грека, российский теннисист обрушился на арбитра. Он назвал его «тупым» и потребовал, чтобы сопернику вынесли предупреждение за коучинг. Отец Циципаса неоднократно что-то говорил сыну с трибун во время матча.



«Я знаю, что игроки делают подобные вещи, чтобы повлиять психологически. Возможно, это была его тактика. Но всё в порядке. Он всё равно не является самым зрелым человеком», — сказал Циципас на пресс-конференции.



Вторая ракетка мира Медведев обыграл Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.