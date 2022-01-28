Рафаэль Надаль опубликовал пост перед финалом с Даниилом Медведевым на Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в своём «инстаграме» перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым. В полуфинале бывшая первая ракетка мира победил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
«В конце концов, главное в жизни — это счастье и то, что делает нас счастливыми. Для меня это также возможность заниматься тем, что я делаю — играть в теннис. Я чувствую себя живым с теннисной точки зрения, с точки зрения моей карьеры, и я очень счастлив снова оказаться в финале Australian Open. Счастлив, что у меня будет шанс. Спасибо за поддержку, в воскресном финале я постараюсь сыграть как можно лучше», — написал Надаль.
Пост доступен в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
- 28 января 2022
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