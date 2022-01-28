Даниил Медведев опубликовал пост из одного эмодзи после победы в полуфинале AO

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал свежий пост на своей странице в «Инстаграме», после того как победил четвёртого номера мирового рейтинга, грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев, одержавший победу в четырёх сетах, выложил фотографии с матча, прикрепив к тексту эмодзи с изображением молнии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В финале Даниил Медведев сыграет с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. В случае победы россиянин установит рекорд, став первым в Открытой эре теннисистом, которому вслед за дебютным титулом на мэйджоре удастся выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.