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Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?
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Сегодня, 28 января, определились финалисты Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Ими стали вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывший лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль. Матч Медведев — Надаль состоится в воскресенье, 30 января.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?»

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Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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